La prossima edizione del Grande Fratello è sempre più vicina. Mentre i casting sono attualmente in corso, sembrerebbe che il GF stia pensando di arruolare nel cast dei volti dell’ultima edizione di Temptation Island, attualmente in corso.

Temptation Island, i papabili nel mirino del GF

È attualmente in corso (mancano le due puntate finali) Temptation Island. Eppure pare che alcuni partecipanti del reality show abbiano attirato l’attenzione da parte di un altro programma TV che inizierà a settembre. Parliamo ovviamente del GF!

In base a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che alcune dinamiche all’interno della trasmissione delle tentazioni (che coinvolgono le coppie e i tentatori), abbiano attirato la curiosità da parte degli autori del GF, il longevo format condotto da Alfonso Signorini. Almeno al momento si tratta di pettegolezzi, ma quel che è certo in ogni caso è che non è la prima volta che succede. Non ultimo il triangolo nato a Temptation Island e che si è poi sviluppato nella Casa di Cinecittà e che ha visto protagonisti Mirko, Greta e Perla!

Ma torniamo a oggi. Secondo Amedeo Venza gli addetti ai lavori del GF avrebbero messo gli occhi su alcuni volti dell’ultima edizione di Temptation Island. Più nel dettaglio si parla di Lino, Alessia e la tentatrice Maika (che ha causato in parte la rottura della coppia) come possibili concorrenti pronti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Ma a quanto pare non sarebbero i soli nella lista.

La storia Instagram di Amedeo Venza sui papabili concorrenti del GF da Temptation Island

Sempre l’esperto di gossip ha tirato in ballo anche Raul e Martina, che tanto stanno fatto discutere durante la loro partecipazione a Temptation Island. Insomma in base a queste informazioni tra di loro potrebbe esserci il gieffino o i gieffini della nuova edizione del GF, in onda da settembre su Canale 5.

Ribadiamo che a oggi si tratta di supposizioni e rumor e non c’è nulla di certo. Manca ancora un po’ prima dell’avvio del GF e Temptation Island deve ancora concludersi. Staremo a vedere cosa succederà!