Inizia a prendere forma il cast di Ballando con le Stelle! In questi giorni Milly Carlucci ci sta svelando i nomi dei prossimi protagonisti di questa edizione del dance show di Rai 1. E ora è la volta dei Cugini di Campagna e di Alan Friedman! Altri due colpacci da parte della conduttrice.

Ballando con le Stelle, i Cugini di Campagna e Alan Friedman nel cast

Novità sul fronte Ballando con le Stelle! Milly Carlucci sta costruendo la sua squadra per la prossima edizione, in programma dal 28 settembre su Rai 1. Quest’oggi è stata la giornata di altri due annunci, oltre ai nomi che già conosciamo e sono stati annunciati nei giorni scorsi.

Dai social ufficiali di Ballando con le Stelle abbiamo scoperto che I Cugini di Campagna faranno parte della trasmissione di Milly Carlucci. La band l’ha annunciato durante una serata live. Una notizia che, come potete vedere, ha colto tutti di sorpresa!

E non è finita qui! Perché come detto è stata la volta anche di un altro annuncio nella giornata di oggi. Ballando con le Stelle, infatti, ha ufficializzato la partecipazione e la presenta nel cast del giornalista Alan Friedman. La comunicazione, ancora una volta, è arrivata con un simpatico video, come mostrato qui sotto…

Questi quindi al momento i concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle.

I concorrenti ufficiali di Ballando

Chi sono fino a questo momento i concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle oltre ai Cugini di Campagna e Alan Friedman, annunciati nella giornata odierna? Ebbene Milly Carlucci ha lavorato a un cast molto interessante.

Il primo nome, emerso tramite uno spoiler involontario di Carlo Conti, è stato quello di Francesco Paolantoni. L’attore comico non lo vedremo nel cast di Tale e Quale Show, ma tra i concorrenti del programma di danza di Rai 1. E non sarà il solo, dato che insieme a lui ci sarà anche Federica Nargi. L’ex velina di Striscia la Notizia, secondo il settimanale Oggi potrebbe essere raggiunta dal compagno Alessandro Matri (ma ancora non ne abbiamo certezza di questo).

Successivamente un altro nome emerso è quello di Massimiliano Ossini. Il conduttore televisivo è stato scelto dalla squadra del dance show per mettersi alla prova in questa nuova sfida. E insieme a lui ci sarà anche la cantante Nina Zilli!

Infine nella giornata di ieri è stata ufficializzata anche la presenza di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle! Un altro colpaccio da parte di Milly Carlucci per il suo programma televisivo.

Non ci resta dunque che scoprire chi saranno tutti gli altri protagonisti e chissà quante sorprese ci attenderanno!