Scoppia il “Topo-gate” al Grande Fratello! Alcuni inquilini sostengono di aver visto il roditore aggirarsi per la Casa e c’è chi sembra esserne terrorizzato. Dell’argomento pare se ne sia parlato con frequenza nelle scorse ore, con la regia costretta a censurare.

Grande Fratello, torna il topo!

Torniamo a parlare di Grande Fratello. Mentre due concorrenti sembrano essere in crisi e abbandonare, non mancano ovviamente le altre notizie sugli altri inquilini. È di queste ore la notizia che alcuni di loro pare abbiano notato la presenza di un nuovo ospite all’interno del loft… un topo!

Come raccontato da alcuni utenti, che ne hanno caricato i video ripresi dalla diretta del Grande Fratello, sembrerebbe che in Casa i gieffini abbiano avuto a che fare con un topo. Un po’ come successo anche nelle altre edizioni il sorcino (simpaticamente chiamato Renato) avrebbe fatto irruzione nell’abitazione dei concorrenti.

In un primo video che circola in rete, Amanda Lecciso è entrata in Casa dopo aver trascorso del tempo in giardino, avvisando gli altri in cucina. La sorella di Loredana ha affermato di aver visto il roditore aggirarsi per l’abitazione. Il momento però è durato pochi secondi, perché la giuria ha eliminato inizialmente l’audio per poi concentrarsi su altre zone dell’appartamento.

UN INTRUSO AL #GF 🤣😂🤣😂

La Lecciso entra e dice ai ragazzi di aver visto un topo🐀 entrare dentro

E prontamente la regia chiude prima i microfoni e poi le telecamere



🐭🐭🐭🐭🐭#GrandeFratello pic.twitter.com/eNT9ajrw7r — Monky – ♣️♥️♠️♦️- (@blackmambamonky) October 15, 2024

Anche altri concorrenti però pare ne abbiano parlato con frequenza, tra cui Jessica Morlacchi, terrorizzata quanto Amanda. Tra altri contenuti emersi c’è una conversazione tra alcuni concorrenti del Grande Fratello, in cui si parla ancora una volta del topino in questione. Javier Martínez si è lasciato sfuggire: “Ma tutti quanti? Ah per il topo?”, con Maria Vittoria Minghetti che sembra ha ribattuto: “Ma quale topo…” e Amanda Lecciso dire “No no”.

J"ma tutti quanti? Ah per il topo?

A"nono!"

MV"ma quale topo…"



Mezz'ora che provano a censurare tutto e mv si fa sgamare non ce la faccio 😭 #grandefratello pic.twitter.com/sO6FqMfgqM — estanco (@palloncinx) October 15, 2024

Un po’ difficile quindi capire al momento, ma sta di fatto che ogni qualvolta l’argomento è balzato fuori, pare che sia scattato il cambio inquadratura. Questo almeno da quanto sostengono gli utenti che in quel momento erano collegati con la diretta del Grande Fratello.