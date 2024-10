Enzo Paolo Turchi ne ha combinata un’altra delle sue! Il coreografo mentre chiacchierava in giardino ha iniziato a chiamare il nome di Jessica Morlacchi, convinto si trovasse in Casa. In realtà l’ex cantante dei Gazosa era seduta davanti a lui. La gaffe è diventata virale sul web.

La gaffe di Enzo Paolo Turchi

Le giornate proseguono spedite nella Casa più spiata d’Italia. Dopo le tante chiacchiere sul “topo-gate” e sul malessere di alcuni inquilini (che vorrebbero lasciare il gioco), ci sono anche dei momenti divertenti da segnalare al Grande Fratello. In questo articolo parliamo di una divertente gaffe di Enzo Paolo Turchi, che non si è accorto di avere davanti a sé Jessica Morlacchi, mentre continuava a chiamare il suo nome (anziché quello di Pamela Petrarolo).

Il ballerino si trovava a trascorrere un momento di relax in giardino, tra una chiacchiera e un’altra. Davanti a lui è seduta Jessica Morlacchi, che sembra dare indicazioni a una coinquilina sul posto in cui sono posizionate sigarette. Improvvisamente vediamo però Enzo Paolo Turchi chiamare a gran voce Jessica, per poi alzarsi in piedi.

LEGGI ANCHE: Yulia Bruschi, scoppia una nuova lite con Jessica Morlacchi

A modo suo la Morlacchi gli ha fatto notare che si trovava lì, davanti a lui. In un primo momento però Enzo Paolo Turchi non ci ha fatto caso: “Vado un attimo”, ha detto serio e convinto. “Amore sto qui, io sto qui. Che chiami Jessica, forse volevi dire Pamela”, ha aggiunto l’ex cantante dei Gazosa divertita. Solo dopo il coreografo si è reso conto della gaffe commessa: “Ah già, è vero! Scusami amore”, ha detto dopo essersi accorto dell’errore.

ho riso più del dovuto e il dovuto era già molto pic.twitter.com/ZdqFjO11Qy — noel (@noel93_) October 15, 2024

La scenetta è diventata ovviamente motivo di chiacchiera tra gli utenti del web, divertiti per il siparietto che si è creato. Diversi fan del Grande Fratello hanno estrapolato il video dalla diretta del programma e l’hanno condivisa sul web e non sono mancate battute simpatiche sull’episodio.