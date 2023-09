Strani ritrovamenti al GF! Trovato in camera il beauty di Alberto De Pisis

Spettacolo

Debora Parigi | 20 Settembre 2023

GF Nip

Al Grande Fratello spunta un beauty che apparteneva ad Alberto De Pisis

Abbiamo visto una bella rivoluzione quest’anno al Grande Fratello dopo che la scorsa edizione aveva fatto storcere il naso non solo al pubblico, ma alla stessa Mediaset con Pier Silvio che ha rischiesto una ridimensionata. E così sin dai concorrenti c’è stato un cambio di rotta, inserendo soprattutto personaggi non noti insieme a qualcuno di famoso ma che non fosse troppo sopra le righe.

Abbiamo anche notato un cambio di studio televisivo e qualche diffierenza nella Casa stessa, primo fra tutti il ritorno del tugurio. Se all’inizio sembrava che il contratto con quella Casa fosse scaduto, in realtà la redazione è riuscita a rinnovarlo e quindi non sono state fatte grandi rivoluzioni nell’arredamento. E questo da una parte spiega quello che è successo oggi.

Come segnalano alcuni utenti su Twitter (non abbiamo al momento il video purtroppo), sarebbe stato trovato un oggetto appartenente a un concorrente dello scorso anno. Si tratta di un beauty trovato da Samira Lui dietro a un letto. E questo beauty apparterrebbe ad Alberto De Pisis. Come fanno gli spettatori ad avere questa certezza? Perché la pochette riportava il nome di Alberto e il logo del Grande Fratello Vip. Di questo non se n’è più parlato e quindi non c’è stato nemmeno modo di registrare la scena. Probabilmente la regia ha staccato e ha chiamato Samira in confessionale per la consegna dell’oggetto.

Ma comunque chi stava guardando lo ha fatto sapere e ha fatto partire i tweet. Sul web molti spettatori del Grande Fratello stanno quindi commentando la pulizia della Casa. E commentano soprattutto il fatto che gli addetti ai lavori non avrebbero pulito molto bene prima dell’ingresso dei concorrenti di quest’anno. E così sono iniziate anche le battute su altri oggetti (persi nelle edizioni precedenti) che potrebbero prima o poi sbucare trovati dagli attuali gieffini.