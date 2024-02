Urla fuori dalla Casa contro gli inquilini: “Edizione peggiore della storia”

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2024

Grande Fratello

Come spesso accade alcuni fan del Grande Fratello si sono appostati fuori dalla Casa. Stavolta però per fare una critica agli inquilini: “Edizione peggiore della storia”. La reazione di alcuni concorrenti e la scelta della regia di togliere l’audio.

Grande Fratello, urla fuori dalla Casa contro gli inquilini

Ormai da diversi anni alcuni fan del Grande Fratello arrivano fino alla Casa di Cinecittà e per un’intera giornata si appostano fuori per urlare delle frasi ai propri beniamini. Non sempre però si tratta di parole d’incitamento, delle volte non mancano anche attacchi, come accaduto in questo caso.

Stavolta infatti se qualcuno ha mostrato supporto ad Alessio Falsone, uno degli ultimi arrivati al Grande Fratello, c’è stata anche una dura critica da parte di alcuni telespettatori. Armati di megafono alcuni di loro (si riconosce una voce maschile prima e una femminile poco dopo) hanno urlato, scandendo bene le parole: “State facendo l’edizione peggiore della storia”. Questa frase è stata ripetuta per ben due volte.

All’ascolto erano presenti Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Stefano Miele, come mostrato da questo filmato. I tre erano intenti a chiacchierare e quando hanno capito che si parlava di loro e dei compagni del Grande Fratello si sono un attimo fermati. Silenziosi si sono guardati tra loro.

MA GLI HANNO URLATO GRANDE FRATELLO EDIZIONE PEGGIORE DELLA STORIAAAAAA? MI SENTO MAAAAALE #grandefratello pic.twitter.com/EXhK30UAG2 — beallux⋆ 。゚ ☁︎。⋆ 。 ゚ ☾ ゚ 。⋆ ⋆ ˚ ˚ ✦ ⋆ · (@innsaeix) February 18, 2024

Dal video vediamo che i concorrenti all’ascolto hanno voluto ben capire che sono stessero dicendo fuori dalla Casa del Grande Fratello. Comprese le parole sono rimasti un attimo interdetti e si sono guardati tra loro. Mentre commentavano l’accaduto, la regia ha deciso di togliere l’audio e quindi censurare il momento.

Non sappiamo cosa si siano detti poi i concorrenti del Grande Fratello e se anche gli altri sono stati informati dell’accaduto. Quel che è certo però è che la frase non è passata inosservata viste le loro espressioni sconcertate e sorprese.