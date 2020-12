1 Stando alle recenti indiscrezioni, pare che il Grande Fratello Vip 5 si allunghi ancora: ecco quando sarebbe prevista la finale del reality

Non si arresta il successo del Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo il reality si sarebbe dovuto concludere alcune settimane fa. Tuttavia visto l’affetto col quale il pubblico sta seguendo il programma, gli autori e i vertici Mediaset hanno deciso di prolungare la trasmissione fino a febbraio. La decisione naturalmente ha scombussolato gli animi dei concorrenti entrati in casa a settembre, che ormai attendono con ansia il giorno della finale, inizialmente prevista per l’8 febbraio. Tuttavia da qualche settimana è giunta voce che l’ultima puntata è slittata al 15 febbraio.

Adesso però, stando ad un’indiscrezione lanciata da TvBlog, sembrerebbe che il Grande Fratello Vip 5 si allunghi ancora! Stando a quanto riporta il noto portale infatti pare che la data della finale sia stata spostata nuovamente e che sia dunque prevista per venerdì 26 febbraio! Tuttavia pare che al momento non sia stata ancora presa una decisione definitiva in merito. Ecco quanto si legge su TvBlog:

“Il Grande Fratello Vip 5 si allunga ulteriormente. Se infatti la finale era prevista, secondo gli ultimi aggiornamenti per lunedì 15 febbraio, l’epilogo di questa straordinaria edizione del reality show più celebre della televisione italiana si sposta ulteriormente di una decina di giorni. La finale del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini è infatti prevista non più per lunedì 15 febbraio, ma per venerdì 26 febbraio, sempre in prima serata ovviamente su Canale 5, domani però se ne discuterà ancora. […] I vertici Mediaset hanno chiesto direttamente ad Alfonso Signorini di continuare a presidiare la prima serata di Canale 5 ancora per altre due settimane e per due volte la settimana, il lunedì ed il venerdì, con la finale che appunto si svolgerà venerdì 26 febbraio. Quella in corso quindi si conferma l’edizione del Grande fratello vip dei record, sia in termini di lunghezza, che in termini di ascolti”.

Cosa accadrà dunque? Il Grande Fratello Vip 5 si allungherà davvero di altri 10 giorni? Non resta che attendere per scoprire quando andrà in onda la finale di questa lunga edizione.