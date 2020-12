1 Il Grande Fratello Vip 5 si allunga fino a marzo? Alcune parole di Alfonso Signorini creano scompiglio sul web: ecco cosa è accaduto

Siamo ormai nel pieno del Grande Fratello Vip 5, e come sappiamo il reality quest’anno sta ottenendo un successo pazzesco. I vertici Mediaset sono talmente entusiasti dei risultati portati a casa da Alfonso Signorini che hanno deciso di allungare il reality fino all’8 febbraio 2021. Una volta scoperta la notizia, i Vipponi hanno dovuto scegliere se rimanere in gioco o se invece ritirarsi, e gli unici ad abbandonare la casa sono stati Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci. Tuttavia in queste ore è giunta una notizia che ha lasciato perplesso il web.

Nel corso dell’ultima puntata del GFVip Party infatti pare, come riportano alcuni utenti sul web, che Alfonso Signorini abbia svelato che il Grande Fratello Vip si allungherà fino al 15 marzo! Naturalmente la notizia ha creato scalpore sui social e in molti si stanno già chiedendo cosa accadrà quando i concorrenti entrati a settembre scopriranno del nuovo slittamento.

Tuttavia potrebbe esserci una spiegazione a quanto accaduto. Negli ultimi giorni infatti è girata che voce che il Grande Fratello Vip 5 potrebbe non finire l’8 febbraio, ma il 15 dello stesso mese, una settimana dopo. È possibile dunque che Alfonso Signorini abbia soltanto fatto confusione con i mesi, e che dunque la finale si tenga come previsto a febbraio.

Ma le cose staranno davvero così? O Mediaset avrà deciso di prolungare ancora di un altro mese il reality? Lo scopriremo nelle prossime settimane.