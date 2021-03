1 Chi vincerà il Grande Fratello Vip 5

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 5, e finalmente stasera scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. A contendersi il primo posto ci sono ben cinque concorrenti: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Tuttavia proprio l’influencer e l’ex tronista sono già al televoto e uno di loro, a diretta iniziata, dovrà lasciare la casa, ad un passo dal sogno. Ma chi vincerà quest’anno il reality? Ad intervenire naturalmente sono stati i bookmakers, che in queste ore hanno svelato chi potrebbe trionfare. Scopriamo i risultati.

Come ci svela Il Giornale d’Italia, secondo gli scommettitori e secondo le quote Goldbet, a vincere il reality potrebbe essere Tommaso Zorzi. Fino a qualche ora fa infatti l’influencer era a quota 1.75. A seguire troviamo Dayane Mello con una quota pari a 2. In terza posizione c’è Stefania Orlando, la cui vittoria è quotata a 7,5. Successivamente troviamo Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, quotati rispettivamente a 11 e a 21. Naturalmente le cose nelle prossime potrebbero cambiare e la situazione del tutto capovolgersi.

Tuttavia i bookmakers non sono gli unici sui quali poter fare affidamento per capire chi vincerà il Grande Fratello Vip 5. Sul web infatti sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima su quello che accadrà. Secondo i risultati della votazione indetta dal portale Grande Fratello Forum, a vincere il reality potrebbe essere Dayane Mello, che ottiene il 36,44% dei voti. A seguire troviamo Tommaso Zorzi, col 24,84% dei voti, Pierpaolo Pretelli, col 21,73% dei voti, Stefania Orlando, col 12,75% dei voti, e Andrea Zelletta, col 4,25% dei voti.

Chi vincerà dunque quest’anno il reality? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo.