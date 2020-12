1 Ecco chi potrebbe essere il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 5 secondo i sondaggi: al televoto Andrea Zelletta, Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Stefania Orlando

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e anche questa sera si preannuncia una diretta ricca di emozioni e colpi di scena. Come sappiamo infatti a varcare la porta rossa saranno ben tre nuovi concorrenti: Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha de Grenet, pronti a mettersi in gioco con questa nuova avventura. Non mancheranno anche sorprese, scontri e risate, e come se non bastasse scopriremo anche l’esito del televoto, che quesa settimana è eliminatorio. A scontrarsi in nomination ci sono Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. Ma chi sarà il concorrente eliminato e che di conseguenza dovrà lasciare definitivamente la casa di Cinecittà?

Come ogni settimana sul web sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo iniziare a farci un’idea su quello che accadrà. A lanciare una votazione è stato anche Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. Stando a quanto si apprende, a risultare il concorrente meno votato, e quindi a rischio eliminazione, è stato Giacomo Urtis, che ha totalizzato il 19% dei voti. A seguire troviamo Andrea Zelletta, col 20% dei voti, Selvaggia Roma col 24% dei voti, e infine Stefania Orlando, risultata la più amata col 37% dei voti.

Naturalmente come sempre precisiamo che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia proprio Giacomo Urtis il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 5. Il televoto infatti verrà chiuso solo nel corso della diretta e solo allora sapremo quale sarà il destino dei quattro Vipponi in nomination. Le cose dunque potrebbero del tutto ribaltarsi, e fino alla fine i giochi sono ancora aperti.

Tuttavia per avere un’idea più chiara di quello che potrebbe accadere facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato da Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati di questa votazione.