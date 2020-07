Grande Fratello Vip 5: un prete potrebbe far parte del cast del reality

1 Secondo le indiscrezioni, un prete potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Ecco di chi si tratta

Da ormai diverse settimane fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 5. La nuova edizione del reality più spiato d’Italia come sappiamo arriverà a settembre, e ancora una volta alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini. Il presentatore sta già cercando i prossimi concorrenti che abiteranno il loft di Cinecittà, e già numerose sono le indiscrezioni circa il cast della trasmissione. Al momento tuttavia non si hanno ancora conferme in merito, ma proprio poco fa un nuovo gossip ha iniziato a fare il giro dl web. Stando a quanto si legge su TvBlog infatti sembrerebbe che a diventare uno dei concorrenti del programma possa essere niente che meno che un prete!

Parliamo di Don Alberto Ravagnani, senza dubbio uno dei volti più noti del momento. Il parrocco è diventato popolare grazie ai suoi video su YouTube, dove ha cercato di spiegare la religione e i messaggi di Dio in modo chiaro e limpido ai più giovani. Solo qualche giorno fa Don Alberto ha anche avuto un illuminante dialogo con Fedez su Instagram, parlando col rapper della pedofilia nell’ambito della Chiesa. Ad oggi il prete si occupa dell’oratorio nella Parrocchia di San Michele a Busto Arsizio, e pare che sarebbe il concorrente perfetto per il Grande Fratello Vip 5. Stando a TvBlog infatti pare che Ravagnani abbia già sostenuto un provino e che abbia ottime chance di entrare a far parte del cast del reality. Questo quello che si legge a riguardo:

“TvBlog è in grado di dirvi che Don Alberto ha sostenuto un provino che pare sia andato molto bene per il GF Vip 5. Lui ha entusiasmato tutto il gruppo che sta lavorando al cast della prossima edizione del reality prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol, gruppo capitanato da Alfonso Signorini che per la prima volta da quando esiste questo reality è riuscito a portare un prete in un provino per questo programma. […] Ora la palla passa ai superiori di Don Alberto, Vescovo in testa, vediamo come andrà a finire”.

Cosa accadrà dunque? Don Alberto entrerà a far parte davvero del cast del Grande Fratello Vip 5? In attesa di ulteriori news, in queste ore a spopolare sul web è stata anche una suora. Rivediamo cosa sta accadendo.