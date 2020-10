1 Nel corso della nuova puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini annuncia che al Grande Fratello Vip 5 arriveranno ben 11 nuovi concorrenti

Da giorni si parla dell’arrivo di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 5, e lo stesso Alfonso Signorini ha confermato la notizia. Lunedì prossimo così entreranno ben tre Vipponi, la cui identità, nonostante le molte indiscrezioni, è ancora avvolta nel mistero. Come se non bastasse si è poi mormorato che il reality si allungherà rispetto alla data di conclusione prevista inizialmente, dato l’enorme successo. Il programma sarebbe infatti dovuto terminare a dicembre. Tuttavia Mediaset sembrerebbe essere più che soddisfatta dei risultati portati a casa e per questo motivo pare che il Grande Fratello Vip 5 durerà fino a febbraio!

Adesso a confermare alcune notizie è lo stesso Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi il conduttore ha annunciato non solo che il reality terminerà ufficialmente a febbraio, ma che in casa stanno per entrare ben nuovi 11 concorrenti! I primi tre, che avranno il compito di “far cadere le maschere”, arriveranno nel corso della puntata che andrà in onda lunedì. I restanti Vipponi definiti invece “tradizionali”, entreranno soltanto a dicembre. Queste le dichiarazioni di Signorini in merito:

“Lunedì prossimo entreranno nella casa 3 nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più ‘tradizionali'”.

Pare dunque che al Grande Fratello Vip 5 le cose stiano per cambiare, e gli equilibri della casa potrebbero cambiare per sempre. Ma chi saranno dunque questi 11 nuovi concorrenti che faranno parte del cast di questa esplosiva edizione? Vediamo le indiscrezioni sui presunti protagonisti che dovrebbero fare il loro ingresso lunedì.