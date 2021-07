1 Le indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 6

Manca sempre meno alla partenza del Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo la nuova edizione del celebre reality show partirà in autunno e anche stavolta alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini. Quest’anno il presentatore sarà affiancato da due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che per la prima volta si metteranno alla prova con questa esperienza inedita. Nel mentre da ormai diverse settimane sul web circolano numerose indiscrezioni circa il cast della prossima edizione, ma tuttavia al momento si tratta solo ed esclusivamente di speculazioni. Attualmente infatti gli autori sono ancora alla ricerca dei prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Tuttavia adesso un nuovo gossip sta attirando l’attenzione dei social.

Secondo il settimanale Nuovo Tv infatti, sembrerebbe che il Grande Fratello Vip 6 potrebbe durare tra gli 8 e i 10 mesi, superando dunque anche la durata della quinta edizione! L’intenzione sarebbe quella di replicare il successo ottenuto anni fa da Alessia Marcuzzi, tuttavia al momento non è arrivata alcuna conferma in merito. Ecco quanto riporta la nota rivista, e quanto si legge su Biccy:

“Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi. Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022”.

Cosa accadrà dunque? Il Grande Fratello Vip 6 potrebbe davvero durare tra gli 8 e i 10 mesi? Ricordiamo che al momento Mediaset ha confermato che il reality avrà una durata di 13 settimane (con 8 puntate di possibili raddoppi). Tuttavia, così come accaduto lo scorso anno, se il programma dovesse portare a casa ottimi risultati non è escluso che anche in questo caso la finale subisca uno slittamento. I concorrenti dunque anche stavolta potrebbero trovarsi a trascorrere le festività natalizie all’interno della casa, tenendo compagnia al pubblico di Canale 5 per diversi mesi. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo cose è successo qualche giorno fa, quando a rivelare un retroscena inedito sul programma è stata Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta.