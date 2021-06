1 Anna Lou nel cast del Grande Fratello Vip 6?

Mancano alcuni mesi al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 6, ma senza dubbio la nuova edizione del reality show di Canale 5 è già attesissima dal grande pubblico Mediaset. Nonostante manchi ancora del tempo alla prima puntata, gli autori sono già alla ricerca del cast perfetto, che senza dubbio non deluderà le aspettative dei telespettatori. Nel mentre sul web come sempre iniziano a girare le prime indiscrezioni circa i nuovi possibili concorrenti, ma naturalmente a oggi non c’è alcune certezza in merito. Sembrerebbe però che Alfonso Signorini, che per la terza volta di fila tornerà alla conduzione della trasmissione, voglia superare se stesso, e di certo dunque non mancheranno nomi bomba provenienti dal mondo dello spettacolo.

In queste ore però si sta facendo largo sul web una notizia che sta già facendo discutere e che non è passata inosservata. Secondo un’indiscrezione lanciata da Whoopsee infatti pare che a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6 possa essere niente meno che Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan! Ecco quanto si legge sul portale:

“Sono partite le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia”.

Cosa accadrà dunque? Anna Lou Castoldi farà davvero parte del cast del Grande Fratello Vip 6? In attesa di saperne di più, rivediamo le parole di Vera Gemma di qualche giorno fa. L’attrice ha infatti parlato dell’ipotetica partecipazione del suo fidanzato Jeda al reality di Canale 5. Leggiamo le sue dichiarazioni in merito.