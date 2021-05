1 La showgirl nel cast del Grande Fratello Vip 6?

Nonostante siano passati soltanto poco più di due mesi dalla fine dell’ultima edizione, la macchina del Grande Fratello Vip 6 è già in moto. Come sappiamo alla conduzione del reality ancora una volta ci sarà Alfonso Signorini, pronto a rimettersi in gioco dopo l’enorme successo ottenuto. Nel mentre in questi giorni stanno già girando sul web i nomi dei primi presunti concorrenti, che potrebbero varcare la porta rossa. Si è infatti mormorato che nomi del calibro di Gabriel Garko e Anna Oxa potrebbero prendere parte al reality, tuttavia i diretti interessati hanno già smentito il pettegolezzo.

Ciò nonostante attualmente gli autori stanno facendo numerosi provini per formare un cast valido e forte. Poco fa così a svelare il nome di un’altra probabile protagonista è stato TvBlog. Stando a quanto si legge sul noto portale pare che ad arrivare al Grande Fratello Vip 6 come probabile concorrente potrebbe essere Miriana Trevisan! Pare anche che la nota showgirl abbia già sostenuto un provino e che dunque con molta probabilità potrebbe varcare la porta rossa a settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo momento. Ecco quanto si legge in merito:

“Secondo quanto risulta a TvBlog, nelle scorse ore sarebbe stata provinata Miriana Trevisan. La showgirl, velina di Striscia la notizia nella stagione 1994-1995, sarebbe quindi tra le candidate a far parte della lunga rosa di concorrenti della prossima edizione del Gf Vip. […] Non è la prima volta che il nome di Miriana Trevisan viene accostato al reality di Canale 5. Nel 2020 sembrava che il suo ingresso dovesse concretizzarsi, per dar vita nella Casa più spiata di Italia ad un confronto con l’ex marito Pago e Serena Enardu. Poi però l’ospitata saltò, con tanto di annuncio della diretta interessata sui social”.

Cosa accadrà dunque? Miriana Trevisan farà davvero parte del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6? In attesa di scoprire di più in merito, rivediamo cosa è successo qualche ora fa, quando Pupo ha annunciato che per la prossima edizione non tornerà nelle vesti di opinionista.