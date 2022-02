I nominati del Grande Fratello Vip della puntata del 17 febbraio

Anche per la puntata del 17 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6 non sono mancate le emozioni. Nel corso della diretta infatti abbiamo scoperto chi è il secondo finalista di questa edizione. Ma non solo. Protagonisti della serata sono stati nuovamente Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, che in questi giorni hanno fatto discutere il web.

Come se non bastasse gli autori hanno anche preso dei provvedimenti verso Alessandro Basciano, che nelle ultime settimane ha più volte violato il regolamento. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne così è finito direttamente al televoto.

Non sono mancate naturalmente anche le nomination. Ma chi sono i nominati della puntata del 17 febbraio del Grande Fratello Vip 6 e chi è finito al televoto? A risultare i Vipponi più votati sono stati Barù, Nathaly Caldonazzo e Kabir Bedi, che si uniscono dunque ad Alessandro.

Solo nel corso della prossima puntata del reality, in onda su Canale 5 lunedì 21 febbraio 2022 scopriremo il verdetto definitivo, e sapremo chi dovrà abbandonare definitivamente il programma a poche settimane dalla finale.

