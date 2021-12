1 Gaffe per gli autori del Grande Fratello Vip 6

Siamo entrati nel pieno del Grande Fratello Vip 6, e nonostante la finale del reality fosse prevista per il prossimo 13 dicembre, come sappiamo Mediaset ha deciso di prolungare il programma fino a marzo 2022. Grande successo dunque quest’anno per la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, che si conferma come l’edizione più lunga di sempre. Nelle prossime ore nel mentre scopriremo quali saranno i Vipponi che decideranno di continuare il loro percorso e chi invece lascerà la casa una volta per tutte. In attesa di scoprire quale sarà il destino dei concorrenti, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti sui social.

Come sappiamo dietro la grande macchina del reality c’è un gruppo di autori che controlla ciò che avviene all’interno della casa 24 ore su 24. Questa mattina però, mentre la regia stava svegliando i Vipponi, c’è stata una gaffe totalmente inaspettata.

Uno degli autori del Grande Fratello Vip 6 infatti ha lasciato per sbaglio il microfono acceso e nel corso della diretta si è così sentita una bestemmia. Naturalmente il tutto è stato immediatamente riportato sul web, e in molti hanno commentato l’accaduto.

NON GLI AUTORI CHE BESTEMMIANO IN DIRETTA



sto piangendo #gfvip pic.twitter.com/u4FrOt1fe3 — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) December 10, 2021

Nel mentre qualche giorno fa abbiamo appreso che un noto ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha rifiutato di partecipare al reality show. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue dichiarazioni in merito.