Spunta un topo al Grande Fratello Vip 6

Nelle ultime settimane si è spesso parlato del disordine e della sporcizia che c’è nella casa del Grande Fratello Vip 6. Solo qualche giorno fa infatti vi abbiamo mostrato le immagini delle camere da letto, che come hanno fatto notare molti utenti sui social sono sempre sotto sopra. Come se non bastasse diverse settimane fa alcuni Vipponi avevano notato la presenza di un topo in casa, e a segnalare l’accaduto nell’ultima settimana è stato anche Gianmaria Antinolfi, che parlando con alcuni suoi compagni ha svelato:

“Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e lui ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori“.

Adesso la presenza del topo nella casa del Grande Fratello Vip 6 viene confermata e viene anche ripresa dalle telecamere del reality. Proprio nel filmato in questione, pubblicato da Trash Italiano, vediamo l’animaletto correre per il giardino, dietro le spalle di Gianmaria Antinolfi.

Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e in queste ore sul web non si parla d’altro. Non è la prima tuttavia che un topo fa irruzione nella casa di Cinecittà. Anche lo scorso anno infatti alcuni concorrenti avevano avvistato l’animaletto vagare indisturbato per il loft.

