1 Il racconto choc di Gianmaria Antinolfi

Un incontro del terzo tipo quello avvenuto in confessionale tra Gianmaria Antinolfi e…un topo! Non è la prima volta che nella casa del Grande Fratello Vip si parla della presenza di un ospite indiscreto e da taluni indesiderato. Già qualche settimana fa gli inquilini del reality si erano trovati di fronte a un incontro inaspettato con l’animaletto. “Mentre parte dei vipponi si trovavano in cucina, dal video vediamo Ainett, Jessica, Aldo, Jo, Lucrezia e Manila conversare sulle varie mansioni da svolgere, ad un certo punto si sono sentite delle urla: “Aaaaaa un topo, cacciatelo via, che schifoooo”, e ancora Jessica ha aggiunto: “Levatevi c’è un topo, prendete la scopa“.

Ora a raccontare un nuovo aneddoto legato al “nuovo concorrente” è stato l’imprenditore napoletano. Parlando con Giacomo Urtis, Gianmaria ha infatti rivelato di aver trovato l’ospite all’interno del confessionale. “Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e lui ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori“, ha raccontato Antinolfi. Potete recuperare il video qui.

Ma Gianmaria Antinolfi non è stato l’unico ad avere un incontro diretto con il topo. Anche nella passata edizione del GF Vip alcuni concorrenti hanno raccontato di aver avuto a che fare con l’indesiderato animaletto. Da qualche settimana fa i vipponi del reality sono stati particolarmente criticati dal pubblico a causa del disordine lasciato in tutta la casa.

Sul web infatti sono decine le immagini che ritraggono camere da letto piene di vestiti gettati sul letto o in buste della spesa, piatti e tazze lasciati in giro per la casa.

