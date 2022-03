1 I Vipponi del Grande Fratello Vip 6 assenti

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 6 e a vincere questa edizione, la più lunga nella storia del reality, è stata Jessica Selassié.

Come sappiamo in 6 mesi di programma sono stati quasi 40 i concorrenti che hanno varcato la porta rossa e che ci hanno regalato tantissime emozioni.

Ieri sera però in occasione della finale non tutti gli ex Vipponi erano presenti in studio.

Andiamo a scoprire chi è che mancava.

Jo Squillo assente alla finale del Grande Fratello Vip 6

A essere assente in occasione della finale è anche Jo Squillo.

Non è chiaro tuttavia perché la cantante non fosse presente in studio.

Ma non è tutto.