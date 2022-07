1 Chi ci sarà al Grande Fratello Vip 7?

Continuano le indiscrezioni circa il cast del Grande Fratello Vip 7. Come ormai ben sappiamo la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda a partire da settembre, e promette di battere ogni record di durata. Secondo quanto è emerso infatti sembrerebbe che quest’anno il programma potrebbe durare fino a maggio, confermandosi come l’edizione più lunga di sempre. In attesa di ulteriori informazioni in merito, da qualche giorno sono state confermate le due opinioniste ufficiali: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sul web intanto da mesi circolano numerosi pettegolezzi sui nuovi presunti Vipponi, tuttavia al momento si tratta solo di rumor.

Da giorni intanto proprio Signorini sta pubblicando sui suoi social alcuni indizi legati ai Vipponi ufficiali, che verranno annunciati nel corso delle prossime settimane. Proprio pochissime ore fa il conduttore del reality ha postato la foto di un campo di fiordalisi, e con ogni probabilità lo scatto è legato al sesto concorrente che parteciperà alla trasmissione.

Ma chi potrebbe essere dunque il Vippone del Grande Fratello Vip 7 legato a questo indizio? Secondo le indiscrezioni del web ci sarebbero due donne che potrebbero essere associate allo scatto. Di chi parliamo? Della cantante Marina Fiordaliso e di Antonella Fiordelisi, ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Ma cosa accadrà dunque? Sarà davvero una delle due la sesta concorrente ufficiale della nuova edizione del reality show Mediaset? Ricordiamo che solo tra pochissime settimane gli autori annunceranno il cast definitivo di Vipponi che varcheranno la porta rossa. Chi sarà a scamparla? Non resta che attenderlo per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.