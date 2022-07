Il documentario del matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti andrà in onda in tv: ecco quando e dove vederlo.

Il matrimonio di Damiano Carrara arriva in tv

Sabato 9 luglio Damiano Carrara ha sposato la sua storica compagna Chiara Maggenti, con la quale ha una relazione da diversi anni. Dopo i rinvii a causa del Covid e a causa di un piccolo incidente che ha coinvolto la sposa, la coppa è riuscita a unirsi in matrimonio, con una bellissima cerimonia che si è svolta presso la Basilica di San Frediano a Lucca. Successivamente gli invitati si sono recati presso l’Antico Borgo Valle di Badia, a Pisa, dove si è tenuto il ricevimento.

Nonostante all’evento abbiano partecipato soltanto i parenti e gli amici più stretti, adesso per tutti i fan del pasticciere arriva una bellissima sorpresa. Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti diventa infatti un documentario che andrà in onda in tv tra pochi giorni. Ma quando e dove sarà possibile vedere il docu reality? A svelarlo è Pipol Tv, che fa sapere che il prossimo 29 luglio alle 21.20 su Real Time verrà trasmesso “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. Questo quello che si legge in merito:

“Il giorno più bello di Damiano e Chiara sarà raccontato in tv il 29 luglio su Real Time alle 21:20 con il docu reality “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. Il docu racconterà in esclusiva il giorno più bello tra il pastry chef Damiano Carrara e Chiara Maggenti sua sposa. I due si sono uniti con una cerimonia religiosa lo scorso 9 luglio presso la Basilica di San Frediano (LU), mentre il ricevimento è avvenuto presso l’Antico Borgo Valle di Badia (PI). Inoltre dal 2 settembre Damiano Carrara tornerà dietro al bancone dei giudici di Bake Off Italia per la decima edizione”.

Appuntamento al 29 luglio su Real Time per seguire il documentario del matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti.

