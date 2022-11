NEWS

Debora Parigi | 11 Novembre 2022

GF Vip 7

Il padre di Giaele svela perché Bradford non è ancora andato al GF

La scorsa settimana per Giaele De Donà è arrivata una lettera da parte del maritoBradford Beck a seguito del rapporto che lei aveva instaurato con Antonino Spinalbese. Alcune frasi hanno fatto molto preoccupare la vippona che ha avuto paura di perdere il marito. Ma Signorini l’ha fatta soffermare sulle belle parole d’amore e sul fatto che non avrebbe scritto una lettera del genere se non volesse più stare con lei. Lei ha comunque chiesto un faccia a faccia col marito che però al momento non è arrivato.

Nella puntata di stasera, giovedì 10 novembre, per Giaele è arrivata una bella sorpresa. Il padre è entrato dentro la Casa per incontrarla, parlare con lei e tranquillizzarla. Dopo un bel discorso sul fatto di stare tranquilla e togliersi un po’ la questione del “matrimonio libero”, il signor De Donà ha ricevuto tantissime domande dalla figlia. Lei infatti ha chiesto come stessero tutti gli altri, se la madre stava bene e in generale tutta la famiglia.

Ma soprattutto ha chiesto del marito. Ha voluto sapere se Bradford l’amasse ancora e soprattutto ha chiesto al padre perché ancora non fosse venuto nel reality per avere un confronto con lei. Il padre ha quindi spiegato che non può parlare per lui. Però le ha detto che Brad ci tiene al loro rapporto e soprattutto al rispetto reciproco.

Ma perché il marito di Giaele non è ancora andato al GF Vip per questo confronto chiesto da lei? Il padre della vippona ha spiegato che lui è molto riservato e non gli piace mostrare pubblicamente la sua vita privata e quindi il loro rapporto. Lei comunque, su invito di Signorini, ha mandato un messaggio in inglese al marito. Gli ha detto di amarlo e di aver bisogno di vederlo e parlargli occhi negli occhi.

Il messaggio di Giaele per Brad… ed il suo desiderio di vederlo e guardarlo negli occhi. #GFVIPpic.twitter.com/xnFUHkdHVG — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022

