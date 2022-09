I nominati del Grande Fratello Vip 7 il 26 settembre

La puntata del 26 settembre 2022 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. Prima di tutto si è parlato delle loro reazioni alla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche di domenica. In seguito abbiamo assistito all’ingresso di Soraia, la quale ha commentato alcuni comportamenti di Sara ed Elenoire. Tra le altre cose, poi, Ginevra ha scoperto che alcune vippone le parlano alle spalle. In più si è scoperto che Marco aveva scritto in passato una dedica a Pamela nel 2016.

Si parte, quindi, dalle nomination. Il televoto, però, servirà per eleggere il preferito, ovvero colui o colei che sarà immune nella prossima puntata. Partiamo subito dalle donne:

Cristina Quaranta ha nominato Antonella Fiordelisi

Sara Manfuso ha nominato Nikita

Pamela Prati ha nominato Antonella

Antonella ha nominato Nikita

Ginevra Lamborghini ha nominato Sofia Giaele De Donà

Elenoire Ferruzzi ha nominato Gegia

Sofia Giaele ha nominato Antonella

Wilma Goich ha nominato Antonella

Carolina Marcone ha nominato Sofia Giaele

Nikita ha nominato Sara

Gegia ha nominato Antonella

Si passa, quindi, alla nomination degli uomini al Grande Fratello Vip 7:

Giovanni Ciacci ha nominato Marco Bellavia

George Ciupilan ha nominato Marco Bellavia

Daniele Dal Moro ha nominato Marco Bellavia

Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria

Attilio Romita ha nominato Luca Salatino

Edoardo ha nominato Marco

Luca ha nominato Edoardo

Amaurys ha nominato Marco

Marco ha nominato Daniele

Charlie Gnocchi ha nominato Daniele

In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo Nikita, Giaele, Antonella, Marco, Daniele ed Edoardo. I telespettatori, quindi, sceglieranno chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.

