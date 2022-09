Ginevra Lamborghini scopre che alcune Vippone sparlano di lei: la reazione

La reazione di Ginevra Lamborghini

Siamo nel pieno della terza puntata del Grande Fratello Vip 7, e anche stasera come al solito non mancano le emozioni. Dopo l’incontro tra Luca Salatino e la sua fidanzata Soraia Ceruti (che si è scontrata con Sara Manfuso), protagonista della diretta è stata Ginevra Lamborghini. Come è ormai ben noto la Vippona da anni non ha più alcun tipo di rapporto con sua sorella Elettra, al punto che le due non si rivolgono più la parola. Nel mentre in questi giorni la cantante si è mostrata particolarmente espansiva con gli uomini della casa, per poi legarsi ad Antonino Spinalbese.

Alcune Vippone però, tra cui Gioele, Sara ed Elenoire, hanno duramente sparlato di Ginevra Lamborghini nelle ultime ore, e questa sera nel corso della diretta la sorella di Elettra è stata messa all’occorrente di quanto accaduto (QUI per il video). Non è tardata ad arrivare così la sua reazione, e rivolgendosi proprio alle tre coinquiline, Ginevra ha affermato:

“Se me l’aspettavo? Onestamente no. Ci sono modi e modi di dire le cose. Tu Giaele hai sparato del veleno che non mi aspettavo. Non ci sono rimasta male di te, però di Sara e di Elenoire si. Io sono un po’ esibizionista, non lo nego, mi piace il mio corpo, non lo nascondo, e mi piace anche molto scherzare. Chi capisce questo ha capito tutto”.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Ginevra Lamborghini avrà modo di chiarirsi con le sue coinquiline? Non resta che attendere per scoprirlo.

