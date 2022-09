Le reazioni dei vipponi del GF Vip 7

La coalizione di centro-destra, trainata dal partito di Giorgia Meloni, ha vinto le elezioni politiche del 2022. Ovviamente i vipponi chiusi dentro la casa del GF Vip 7, anche se alcuni sono usciti per votare, non avrebbero mai potuto sapere del risultato finale. Per tale ragione gli autori hanno concesso loro di sapere come è andata a finire. Dalla regia li hanno fatto riunire tutti nel salone e poi hanno avviato un video del TG5 in cui la conduttrice afferma:

Allora, lo sapete, l’Italia volta pagina. Lo fa in modo inequivocabile. Il voto di ieri ha premiato nettamente la coalizione di centro-destra che ha totalizzato il 44%. Trainata dal partito di Giorgia Meloni che da sola ha ottenuto il 26% delle preferenze sia alla Camera, sia al Senato. Significa che l’alleanza, così come è compatta, potrà governare senza il bisogno di appoggi esterni. Grande sconfitto è il PD. Il segretario Ltta ha fatto sapere che…

Il video, che potete trovare anche qui sotto, comprende alcune delle reazioni dei vipponi del GF Vip 7. Possiamo vedere, infatti, che vengono inquadrati Sara Manfuso, Mario Bellavia, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi e George Ciupilan. Tutti con una faccia diversa. Ma non solo.

I Vipponi scoprono il risultato delle Elezioni #GFVIP pic.twitter.com/IThtPRTMCH — trashtvstellare (@tvstellare) September 26, 2022

Nel filmato qui sotto, invece, possiamo vedere che Antonino Spinalbese si alza e se ne va non appena appresa la notizia. Voi avete visto le loro reazioni e i loro commenti in diretta? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo vi ricordiamo che la diretta h24 può essere vista su Mediaset Extra e sul sito internet ufficiale del Grande Fratello Vip.

ANTONINO CHE SI ALZA E SE NE VA, DOPO QUESTA TI FACCIO VINCERE. #gfvip pic.twitter.com/SMH8foSG70 — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 (@giusymc98) September 26, 2022

Continuata a seguirci per non perdervi tante altre news sul GF Vip 7.

Novella 2000 © riproduzione riservata.