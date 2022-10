1 Chi sarà il più votato del Grande Fratello Vip 7?

Siamo entrati nel vivo del Grande Fratello Vip 7, e questa sera su Canale 5 arriva una nuova attesissima puntata del reality show. Come ogni settimana tante sono le cose in programma per la diretta, e di certo ne vedremo di belle. In questi giorni infatti Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sono più vicini che mai, e senza dubbio i due saranno nuovamente protagonisti del live. Ma non solo. Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria c’è stato un chiarimento dopo le recenti tensioni, ma il pubblico attende già di capire cosa accadrà tra loro e se la conoscenza andrà avanti. Stasera nel mentre scopriremo anche l’esito del televoto, che stavolta non è eliminatorio. Il più votato sarà immune dalla prossime nomination, e deciderà chi tra i suoi compagni dovrà finire nuovamente in sfida. A scontrarsi al televoto in queste ore ci sono ben tre Vippone: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Ma chi sarà a spuntarla?

Come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare e di salvare la Vippona che vorreste eliminare e adesso vi sveliamo i risultati! A confermarsi la meno votata, e dunque come la vostra preferita è Nikita Pelizon, che ottiene il 14% dei voti. A seguire troviamo Antonella Fiordelisi, con il 33% dei voti, e Pamela Prati, risultata dunque la meno amata di questo sondaggio con il 53% dei voti.

Naturalmente vi ricordiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia proprio Nikita Pelizon la Vippona più votata del Grande Fratello Vip 7. Fino alla diretta di questa sera infatti il televoto resterà aperto e nelle prossime ore dunque le cose potrebbero del tutto ribaltarsi. Vi ricordiamo anche che la concorrente meno votata non lascerà la casa e che stasera non ci sarà alcuna eliminazione.

Per avere un’idea più chiara su chi potrebbe essere il concorrente preferito di questa settimana, facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Reality House. Andiamo dunque a vedere i risultati di questa seconda votazione.