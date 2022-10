1 Chi è il preferito del Grande Fratello Vip 7 di questa settimana?

Mancano poche ore all’arrivo di una nuova diretta del Grande Fratello Vip 7 e come sempre gli autori stanno preparando una puntata scoppiettante e piena di emozioni. Stasera, come annunciato lo scorso giovedì da Alfonso Signorini, sapremo la verità sulla presunta bestemmia di Amaurys Perez. Ma non solo. A essere stato accusato di aver pronunciato un’imprecazione è stato anche Luca Salatino. In questi giorni intanto in casa ci sono state alcune discussioni, che senza dubbio verranno affrontate nel corso della serata. In più, come da tradizione, scopriremo l’esito del televoto, che stavolta non è eliminatorio, e non mancheranno le nomination. Potrebbero non mancare anche delle piccole sorprese per alcuni dei concorrenti, che ormai da un mese vivono all’interno dell’appartamento di Cinecittà.

Mentre attendiamo di scoprire tutto quello che succederà questa sera nel corso della live, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il vostro Vippone preferito della 4^ settimana del Grande Fratello Vip 7. Andiamo dunque a scoprire chi risulta essere il concorrente più amato dai nostri lettori e i risultati del sondaggio, partendo dagli ultimi posti della classifica:

18 Wilma Goich, con lo 0% dei voti

17 Attilio Romita, con lo 0% dei voti

16 Giaele De Donà, con l’1% dei voti

15 Patrizia Rossetti, con l’1% dei voti

14 Daniele Dal Moro, con l’1% dei voti

13 Charlie Gnocchi, con l’1% dei voti

12 Pamela Prati, con il 2% dei voti

12 Elenoire Ferruzzi, con il 2% dei voti

10 Edoardo Donnamaria, con il 2% dei voti

Non è ancora finita. Andiamo avanti per scoprire come proseguire la classifica e chi è il Vippone preferito dai nostri lettori della 4^ settimana del Grande Fratello Vip 7