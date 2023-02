NEWS

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

Quando sarà la finale del Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 ha preso il via il 19 settembre e da allora sono trascorsi ben 5 mesi dall’avvio. Nel corso di queste settimane (ben 24 per l’esattezza) abbiamo visto nascere amicizie e amori, degli scontri accesissimi e non solo! In tanti però si chiedono oggi quando sarà la finale e quando scopriremo dunque chi sarà a vincere questa edizione del programma.

Ebbene finalmente abbiamo una risposta. Sono emerse diverse indiscrezioni sulla presunta data della finale del Grande Fratello Vip 7. Ma non sembrano esserci più dubbi ormai. Ora abbiamo una certezza effettiva e non manca tantissimo a dire il vero.

Alfonso Signorini durante il collegamento con la Casa ha svelato ai vipponi, così come al pubblico, che in realtà la finale del Grande Fratello Vip 7 è più vicina di quanto si possa immaginare. I concorrenti inizialmente si sono lasciati andare a varie battutine, ma il conduttore, piuttosto serio, ha fatto sapere: “No, non pensate, manca davvero meno di quanto pensiate”.

A quel punto ha fatto sapere che scopriremo il vincitore del Grande Fratello Vip 7 il 3 aprile 2023, quando assisteremo appunto all’ultima puntata del reality show di questa stagione.

Dunque tralasciando questa settimana, ne mancano ancora altre 4 prima di conoscere come si concluderà il programma condotto da Alfonso Signorini. Voi per chi fate il tifo e chi sperate di vedere vincitore? Diteci la vostra nei commenti e seguiteci ancora per altre news!