Nicolò Figini | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

I nominati del 27 febbraio 2023 al Grande Fratello Vip 7

La puntata del 27 febbraio 2023 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. L’appuntamento si è aperto con il ricordo di Maurizio Costanzo e le commoventi parole del conduttore. Più tardi si è parlato dei vipponi che qualche sera fa si sono ritrovati nel van, in particolare delle allusioni fatte da Donnamaria su Daniele. Successivamente sono uscite fuori delle verità nascoste tra Edoardo e Nicole Murgia, che hanno portato alle lacrime Antonella Fiordelisi.

Il conduttore informa che non ci saranno più gli immuni da qui fino alla fine del reality. Ogni nomination sarà soltanto per l’eliminazione e presto verranno svelati i finalisti. Cominciano le votazioni:

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Edoardo Tavassi ha nominato Antonella

Davide Donadei ha nominato Donnamaria

Giaele De Donà ha nominato Sarah Altobello

Alberto De Pisis ha nominato Nikita

Micol Incorvaia ha nominato Antonella

Milena Miconi ha nominato Sarah

Oriana Marzoli ha nominato Davide

Andrea Maestrelli ha nominato Oriana

Sarah ha nominato Tavassi

Edoardo ha nominato Nikita

Antonella ha nominato Micol

Daniele ha nominato Donnamaria

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo Nikita, Antonella, Tavassi, Sarah e Donnamaria. Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.