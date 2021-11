A partire da gennaio 2022 il Grande Fratello Vip 6 cambia il giorno della messa in onda e non lo vedremo più il venerdì. I dettagli

A gennaio Grande Fratello Vip cambia giorno

Novità per i fan affezionati del Grande Fratello Vip. E no, stavolta non parliamo dei nuovi ingressi (ce ne saranno degli altri anche durante la puntata di domani e non solo). Le news, stavolta, riguardano il palinsesto Mediaset che coinvolge anche il reality show di Canale 5. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Il tutto avverrà con il nuovo anno, dunque a partire da gennaio 2022, quando la rete ammiraglia deciderà di mescolare un po’ le carte, tra le partite di Champions e Coppa Italia, così come le fiction televisive pronte a fare il loro debutto. E proprio su queste ultime vogliamo soffermarci. Perché? Vi domanderete. Ebbene le serie TV scelte da Canale 5 andranno a sostituire la puntata del venerdì del Grande Fratello Vip. Questo porterà quindi alla trasmissione di Alfonso Signorini a sacrificarsi e cambiare giorno di messa in onda. Ma leggiamo quanto si apprende da TV Blog:

“Vedremo quindi a partire dal mese di gennaio il venerdì sera su Canale 5 Più forti del destino, Fosca e Viola come il mare, mentre il Grande Fratello Vip 6 anticiperà il suo secondo appuntamento settimanale il giovedì sera”.

Si apprende dal sito a proposito del Grande Fratello Vip. E ancora a riguardo leggiamo: “A partire da gennaio dunque il Grande Fratello Vip 6 andrà in onda il lunedì ed il giovedì sera e tutto questo fino alla finale prevista come è noto la metà del mese di marzo. Va detto inoltre che il giovedì sera potrebbero esserci match di Coppa Italia, in quel caso il GF Vip 6 andrà in onda solo di lunedì”.

Dunque solo in quest’ultimo caso vedremo il Grande Fratello Vip solo ed esclusivamente il lunedì, altrimenti gli appuntamenti previsti sono due, ma stavolta lunedì e giovedì e non più il venerdì. Non ci resta che attendere il 2022 per vedere questa nuova programmazione! Intanto continuate a seguirci per altre notizie!

