Un ex ballerino della scuola di Amici ha vinto il Grande Fratello Vip in Albania. Scopriamo insieme di chi si tratta

Ex di Amici ha vinto il Grande Fratello Vip

I fan di Amici certamente lo ricorderanno bene per essere stato ballerino delle passate edizioni. Parliamo di Ilir Shaqiri. Di strada ne ha fatta tanta e ha proseguito la sua gavetta televisiva. Sempre in Italia, anni fa, l’abbiamo visto nel medesimo ruolo anche a Buona Domenica e La Sai L’Ultima. Ma non è finita di certo qui! In Albania Ilir ha avuto modo di partecipare al Grande Fratello Vip. Com’è andata? Vi chiederete. Ebbene il danzatore è riuscito ad arrivare alla vittoria finale.

In un’intervista rilasciata a SuperGuida TV Ilir Shaqiri considera questo successo un qualcosa di davvero molto importante per il suo futuro televisivo: “Il Grande Fratello Vip Albania è stato uno spartiacque importantissimo per la mia vita e per la mia carriera”.

Non gli dispiacerebbe nemmeno l’idea di poter tornare in Italia per lavoro e durante la chiacchierata con il sito ha svelato quale reality show farebbe molto volentieri: “Tornare a lavorare in Italia? Mi piacerebbe, magari partecipando ad un reality come l’Isola dei Famosi che metta in mostra il mio carattere forte e tutto l’altruismo di cui sono capace”.

Intanto adesso Ilir Shaqiri dopo la vittoria del Grande Fratello Vip è concentrato per svolgere il ruolo di giudice a Dance Albania, dopo aver già svolto per 7 anni la stessa mansione a Dancing With The Stars (format da cui tra ispirazione Ballando con le Stelle). A proposito di questo Ilir ha raccontato che sarà certamente uno spettacolo all’insegna del divertimento. Per lui giudicare non è mai facile, ma ha grande sintonia con i suoi colleghi, anche se sono di vedute differenti: “Per sette anni Dancing With The Stars mi ha dato grandi soddisfazioni, le stesse che mi aspetto da questa nuova esperienza”.

E allora in bocca al lupo a Ilir Shaqiri, ex di Amici e vincitore del Grande Fratello Vip in Albania, per questa nuova avventura!

Novella 2000 © riproduzione riservata.