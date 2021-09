Il triste annuncio del Grande Fratello Vip

Sono più di 20 anni che il Grande Fratello Nip e Vip tengono compagnia al grande pubblico Mediaset anno dopo anno. Il noto reality show è a oggi uno dei programmi più amati e seguiti di sempre e senza dubbio è un cult della tv italiana, e non solo. Attualmente come sappiamo è da poco partita la sesta edizione del format Vip, e anche quest’anno alla conduzione troviamo Alfonso Signorini. Il cast di concorrenti nel mentre ha dato il via a una serie di dinamiche che stanno già appassionando i telespettatori, e senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo delle belle. Come sappiamo però dietro la grande macchina della trasmissione ci sono decine di altre figure, che lavorano dando il meglio di sé per far sì che tutto si svolga alla perfezione e non ci siano intoppi o problemi.

Qualche ora fa tuttavia è arrivato un annuncio che ha lasciato spiazzato il web. Con un post sui social infatti gli autori del Grande Fratello Vip hanno svelato che è morto uno storico membro dello staff, che da anni lavorava dietro le quinte del reality. Naturalmente fin da subito centinaia di utenti si sono uniti nel salutare il signor Luca, venuto a mancare poche ore fa. Questo il messaggio condiviso sugli account ufficiali del programma:

“Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori”.

Anche noi di Novella2000.it ci uniamo al dolore della famiglia del signor Luca, e salutiamo con affetto il membro dello staff del Grande Fratello Vip, che grazie al suo lavoro ha contributo a rendere il reality speciale.

