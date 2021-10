1 Problemi di salute per un concorrente del Grande Fratello Vip?

Agli utenti di Twitter non sfugge proprio nulla riguardo al Grande Fratello Vip. Alcuni di loro hanno portato alla luce una situazione che si è verificata durante la notte e che vede protagonista un inquilino o inquilina della Casa più spiata d’Italia. Stando a quanto riportato dal popolo della rete sembrerebbe che un concorrente abbia avuto dei problemi di salute nelle scorse ore.

Non sappiamo nello specifico cosa è successo e chi è coinvolto in questa situazione, ma siamo riusciti comunque ad estrapolare qualcosa in merito.

Oltretutto è emerso anche un video dove si sentono alcuni vipponi del Grande Fratello Vip conversare in stanza da letto, ma l’audio è piuttosto confuso. Da quel poco che riusciamo a capire si sente qualcuno dire: “E sì…”. A seguire sembra che Nicola Pisu abbia detto qualcosa, ma facciamo fatica a decifrarne il contenuto. Qualcun altro, forse Sophie Codegoni, menziona “Un medico”, mentre Jo Squillo (pare sia la sua voce forse) ha aggiunto: “Bisogna chiamare un medico”.

Come dicevamo l’audio è molto disturbato e si fa piuttosto fatica a capire cosa viene detto realmente nella conversazione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Sempre dalla clip si è visto poi qualcuno alzarsi, mentre si continua ad avvertire del movimento in lontananza.

#gfvip mha com'è che stanno tutti male a turno cos'è una ruota? pic.twitter.com/XkiGnTVPM5 — AMABEL (@AMABEL79) October 20, 2021

Al momento non si hanno altre informazioni a riguardo sul concorrente del Grande Fratello Vip che abbia dei problemi di salute, anche se i fan del programma pensano si tratti di Miriana Trevisan. A dar voce a questo anche le parole di Clarissa Selassié stamattina mentre lavava le stoviglie ha detto una frase come: “Eravamo preoccupati per Miriana, ci siamo spaventati”. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno novità a riguardo. Ciò che fanno notare però i telespettatori è che, troppo spesso, i vipponi del reality stanno male nel corso della notte o il giorno dopo, spesso se dopo qualche cena o festa.

Proprio degli inquilini l’altro giorno hanno attaccato Soleil Sorge e Sophie Codegoni per aver cotto male della carne che avrebbe provocato del malessere tra gli altri. Andiamo a rivedere quel momento…