Secondo le ultime voci di corridoio, Rita De Crescenzo sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show dovrebbe tornare in onda a marzo.

Rita De Crescenzo verso il Grande Fratello Vip

Si torna a parlare del Grande Fratello Vip. Da diverse ore a questa parte si parla del presunto ritorno del reality show, che, stando alle voci di corridoio, dovrebbe partire su Canale 5 con la sua nuova edizione a marzo. Ma le novità non sono finite qui. Stando a quanto è trapelato, dopo l’addio di Alfonso Signorini a tornare al timone della trasmissione potrebbe esserci una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Ilary Blasi.

In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi sui social una nuova indiscrezione sta facendo mormorare gli utenti. Pare infatti che gli autori del reality show stiano iniziando a mettere in piedi il possibile cast e pare che a essere contattata sia stata una dei nomi più divisivi del web: Rita De Crescenzo.

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, la celebre e chiacchierata tiktoker sarebbe in trattative per far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer sarebbe stata infatti contattata dalla produzione per valutare un’ipotetica partecipazione al grande reality di Canale 5.

Rita varcherà la porta rossa?

Naturalmente però, come specificato dallo stesso Pugnaloni, al momento nessuna conferma è giunta da parte degli autori. Nessun commento anche da parete di Rita De Crescenzo, che da anni tuttavia chiede di poter prendere parte alla trasmissione.

Senza dubbio, se confermata, la presenza della tiktoker creerebbe non poco scalpore. Con la sua forte personalità infatti l’influencer potrebbe stravolgere gli equilibri della casa e allo stesso tempo far vedere al pubblico un lato inedito di sé.

Ma cosa accadrà dunque? Le trattative tra il Grande Fratello Vip e la De Crescenzo andranno a buon fine? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

