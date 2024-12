Yulia Naomi Bruschi è tornata sui social e l’ha fatto pubblicando le prime parole dopo il suo addio improvviso al Grande Fratello, che ha spiazzato tutti. Ecco cosa ha detto l’ex gieffina.

Grande Fratello, le prime parole di Yulia

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata inevitabilmente smossa da uno scossone importante. A poco dalla diretta del lunedì, infatti, Yulia Naomi Bruschi ha abbandonato la Casa. Ora la modella è tornata sui social e ha parlato per la prima volta dopo l’accaduto, come vedremo in seguito.

Inutile dire che tutti i suoi compagni si sono domandati cosa stesse accadendo a poco dalla live. Su tutti Luca Giglioli, noto Giglio, con cui ha intrapreso una relazione. Fin da subito il parrucchiere si è detto preoccupato e fremeva dal capire la reale motivazione di questo allontanamento improvviso.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, il commento dopo l’incidente del padre Gustavo

Non sono stati resi noti subito i motivi e solo nel corso della serata abbiamo avuto modo di scoprire cosa è successo. In sintesi, come spiegato da Alfonso Signorini, Yulia è uscita dalla Casa del Grande Fratello perché “il suo ex Simone avrebbe denunciato la gieffina dopo un’accesa discussione finita male”, per riprendere la sue parole. Il fatto si sarebbe verificato prima del suo ingresso nel reality show.

Yulia ha preferito mantenere il silenzio e affidarsi ai suoi legali. Di comune accordo con loro, la famiglia e tutta la squadra del Grande Fratello e di Mediaset, ha ritenuto opportuno occuparsi di questa cosa lontana dai riflettori. Le uniche cose dette dalla ragazza sono state: “Questa è la versione di Simone, avrò modo di dire la mia verità. S’interrompe il mio sogno”.

Il post è presente anche condiviso nelle storie, a cui ha aggiunto come colonna sonora, Filo rosso di Alfa.

Ma adesso Yulia Naomi Bruschi, come già anticipato, è tornata sui social con un messaggio. Niente che faccia riferimento alla questione di cui vi abbiamo parlato, ma una dedica speciale rivolta a Giglio: “Due cuori che battono allo stesso ritmo! E io sono qui che ti aspetto“. Ad accompagnare queste parole una serie di scatti ripresi dall’ultima puntata, quando il gieffino ha avuto modo di salutare la sua fidanzata prima dell’uscita dalla Casa del Grande Fratello.

Qualcuno si aspettava che Giglio la seguisse fuori, ma il ragazzo ha fatto sapere che di comune accordo con Yulia ha deciso di proseguire il suo percorso al Grande Fratello. In ogni caso lei ha già fatto capire che lo aspetterà a braccia aperte, dunque non c’è nulla di cui preoccuparsi sotto questo punto di vista. Un pensiero questo che ha emozionato i fan della coppia.