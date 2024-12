Dalla Casa del Grande Fratello, a poco dalla diretta, Yulia Naomi Bruschi è uscita in via momentanea. Ma come mai ha lasciato il programma? Il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato che ci sarebbe una denuncia in corso da parte dell’ex Simone.

Grande Fratello: perché Yulia ha abbandonato

Questa sera poco prima della diretta una notizia ha scosso la Casa del Grande Fratello e i suoi coinquilini. Improvvisamente infatti Yulia Naomi Bruschi ha lasciato il programma ed è uscita dal gioco. Si parla di un qualcosa di “momentaneo” e non è stato reso noto il motivo del suo allontanamento.

L’accaduto ovviamente non è passato inosservato e tutti i partecipanti del Grande Fratello sono preoccupati di cosa possa essere accaduto alla loro compagna d’avventura. Anche i telespettatori vogliono chiarezza e capirne di più.

In apertura di puntata Alfonso Signorini ha fatto sapere che avrebbe svelato tutto quello che è successo, anche per informare meglio non solo gli inquilini tesi per la situazione, ma anche il pubblico a casa. In tanti infatti si domandano: perché Yulia è uscita dal Grande Fratello?

Qualche giorno fa è diventata di dominio pubblico una notizia riguardante Yulia e l’ex fidanzato Simone #GrandeFratello pic.twitter.com/9Rg0ZNZ2DK — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Durante la serata il conduttore del reality show ha voluto affrontare la situazione, svelando cosa è accaduto davvero. In collegamento con Yulia, Signorini ha raccontato che lui e la concorrente hanno avuto modo di parlarsi.

“Il suo ex Simone era entrato nella Casa per un confronto che ha visto Yulia fare la sua scelta e vivere la sua storia con Giglio. Qualche settimana fa è diventato di dominio pubblico una notizia che era rimasta segreta. Simone avrebbe denunciato Yulia dopo un’accesissima discussione tra loro finita male”.

Il tutto si sarebbe verificato prima dell’ingresso di Yulia nella Casa. Dopo aver mostrato degli articoli, il conduttore ha fatto sapere di non poterne parlare perché c’è una procedura in corso. Informata la concorrente dai suoi avvocati e dalla famiglia, lei ha preferito non commentare quanto successo:

“Quello che lei potrebbe dire ha un valore legale, lei ha preferito il silenzio. Alla luce di tutto questo, d’accordo con Yulia il GF, Endemol e Mediaset hanno preso una decisione”.

Le uniche cose che ha voluto dire Yulia sono state le seguenti: “Questa è la versione di Simone, avrò modo di dire la mia verità. S’interrompe il mio sogno”.

In seguito Alfonso Signorini ha rivelato la decisione: “La produzione di Grande Fratello, Mediaset, Alfonso Signorini e la stessa Yulia hanno deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la sua permanenza nella Casa. Per questa ragione Yulia lascia da questo momento la Casa del GF”. Il conduttore ha fatto sapere che è stata una decisione presa di comune accordo.

La produzione di Grande Fratello, Mediaset, Alfonso Signorini e la stessa Yulia hanno deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la sua permanenza nella Casa. Per questa ragione Yulia lascia da questo momento la Casa del Grande… pic.twitter.com/xexAsaBvwz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Così Yulia ha lasciato la Casa del Grande Fratello.