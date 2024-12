“Incommentabile”; “Sei stata una signora”, con queste parole Noemi e Loredana Bertè si sono esposte e hanno preso le difese di Francesca Fagnani dopo quanto accaduto a Belve. Le due cantanti hanno criticato Teo Mammucari.

Belve, Noemi e Bertè dalla parte della Fagnani

Inutile dire che quanto accaduto a Belve martedì sera tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani è l’argomento del momento. Tutti ne parlano sui social e diversi volti dello spettacolo si sono esposti. Da prima l’ex compagna del comico, che sui social ha lanciato una frecciatina, per passare a Selvaggia Lucarelli, tirata in ballo proprio dal presentatore in un discorso. Ma non solo.

Perché tra le tante che hanno deciso di far sentire la loro voce ci sono anche Noemi e Loredana Bertè. Entrambe si sono schierate dalla parte della conduttrice di Belve e hanno voluto mostrarle tutto il loro supporto dopo quanto successo in puntata.

Per chi si fosse perso (anche se dubitiamo) l’accaduto, vi facciamo un riassunto. Teo Mammucari è arrivato a Belve per un’intervista, ma fin da subito è parso irritato. Sin dal momento in cui Francesca Fagnani, dandogli del lei (come fa con tutti gli ospiti), gli ha domandato: “Che belva si sente?“, frase celebre del programma. Da qui ne è nato subito un battibecco, culminato con l’uscita di scena del conduttore, che ha poi spiegato a RTL 102.5 le sue motivazioni.

Tutto questo è stato inevitabilmente oggetto di discussione fin da subito sui social e in contemporanea all’accaduto, la cantante Noemi è intervenuta sul suo profilo di X. L’artista, che è anche grande amica di Francesca Fagnani, non si perde mai una puntata di Belve e assistere a quel momento, l’ha portata a scrivere un lapidario: “Incommentabile”, con l’emoji della faccina congelata come a voler esprimere imbarazzo per l’accaduto.

Il commento di Noemi durante la puntata di Belve

Ma Noemi non è stata la sola che ha preso posizione e difeso la conduttrice di Belve. Anche Loredana Bertè sui suoi canali ufficiali è intervenuta, esprimendo tutta la sua solidarietà nei confronti di Francesca Fagnani:

“Cara Francesca Fagnani, anche se a noi piacciono le ‘non signore’, devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera SIGNORA. Immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole”, ha detto l’amata artista.

Le parole di Loredana Bertè a supporto della conduttrice di Belve

L’argomento è caldo e continuano ad arrivare reazioni e commenti circa l’accaduto a Belve. Al momento però Francesca Fagnani ha deciso di non aggiungere altro rispetto a quanto successo in puntata.