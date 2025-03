Il primo duello della finale ha visto scontrarsi Helena e Zeudi, il televoto più atteso: il pubblico ha decretato la vittoria di Helena e Zeudi è stata eliminata, classificandosi quinta.

Grande Fratello, Zeudi è l’eliminata del primo duello

La finale di Grande Fratello è finalmente entrata nel vivo con il primo televoto per l’eliminazione tra i finalisti, che ha visto scontrarsi Helena e Zeudi. Alfonso Signorini ha chiuso in fretta il televoto, essendo flash.

Dopo una sorpresa ciascuna, Javier per Helena e mamma e fratello per Zeudi, il conduttore ha chiamato le due concorrenti spalle al led per dare loro il verdetto. Ad essere eliminata dalla casa del GF, classificandosi quindi come quinta, è Zeudi. Le percentuali, come prevedibile, sono molto vicine: 52,85% per Helena, 47,15% per Zeudi.

Continua ancora per Helena l’avventura, che a breve dovrà affrontare un nuovo televoto flash, insieme agli altri quattro rimasti. In molti forse speravano che fossero proprio Helena e Zeudi a giocarsi la vittoria finale e spegnere la luci della casa.

Qualcuno, però, ha scelto per loro e le ha mandate subito allo scontro, riuscendo a liberarsi con il minimo sforzo di una concorrente temibile. Alfonso aveva, infatti, chiamato i concorrenti in Mystery, dove ancora una volta avevano trovato ad aspettarli una serie di piramidali.

La maggior parte avevano il fondo rosso, uno solo nero e uno solo oro. Chi avesse pescato il nero, sarebbe finito automaticamente al primo televoto, chi l’oro, invece, avrebbe potuto sceglie la prima coppia da mandare la televoto.

Era stato Lorenzo, dopo un inizio di puntata traumatico, a pescare il piramidale dorato e aveva scelto, scaltramente, di mandare al primo duello Helena e Zeudi. Chi andrà al prossimo duello?