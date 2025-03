Durante la finale del Grande Fratello, Shaila è entrata nella casa e ha lasciato in diretta Lorenzo, senza permettergli quasi di replicare.

Shaila torna in casa per un confronto con Lorenzo

La finale del Grande Fratello, dopo il classico video riassuntivo, si è concentrata subito sulle coppie che la semifinale ha separato, in particolare su Lorenzo e Shaila, dal momento che quest’ultima aveva qualcosa da dire al fidanzato.

Chi ha seguito le dinamiche sui social di questi giorni, si sarà accorto di alcune condivisioni della ex velina che hanno lasciato un po’ spiazzati. Sembrava quasi che la ballerina avesse un po’ preso le distanze da Lorenzo.

Le voci in tal senso sono state anche numerose e di fatto questa sera, con il suo ingresso nella casa, hanno trovato conferma. Shaila è infatti tornata al Grande Fratello per lasciare Lorenzo.

Nei giorni trascorsi fuori dal programma pare che la ballerina abbia preso consapevolezza di tanti atteggiamenti di Spolverato e anche suoi, passaggio che l’ha portata a dichiarare la loro relazione come tossica:

“Ho avuto la fortuna di uscire e di acquisire un po’ di lucidità su di me. Non mi capacito di come abbia potuto permetterti di trattarmi in un modo brutale aggressivo. Hai fatto quasi completamente un gioco sulla mia persona, hai cercato di allontanarmi da tutti e me ne rammarico, ce l’ho tanto con me. […] Mi sono sentita molto usata, mi sono sentita poco amata, perché ho capito che qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano. Se c’è una cosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa troppe volte, quando in realtà avrei dovuto chiedermi io scusa per averti permesso ancora una volta di trattarmi come una pezza da piedi.“

Lorenzo è rimasto pietrificato a queste parole. Ha cercato di avere qualche informazioni un più da parte di Shaila, che però era vincolata dal fatto di non poter raccontare cosa è accaduto fuori.

Ad un certo punto Shaila ha sganciato il carico da novanta, accusando Lorenzo di essere lui ossessionato da Helena e non il contrario. In conclusione, l’unica cosa che Spolverato è riuscito a dire è stata che Shaila aveva giocato tutto il tempo e lui c’era cascato completamente.

Signorini ha chiesto anche un parere alle opinioniste. Cesara e Beatrice sono state entrambe concordi nel dire che l’intervento di Shaila è stato spiazzante e forse Lorenzo, a questo punto, non lo meritava.

Cesara si è lanciata anche in una riflessione in più. Si è infatti chiesta se questo confronto avrebbe penalizzato oppure, perché no, favorito in qualche modo il giovane in questa finale. Lo scopriremo tra poco.