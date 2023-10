Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

La più votata del GF è…Grecia!

Stasera su Canale 5 va in onda la nona puntata del GF e si apre così la quinta settimana di permanenza nel reality show per i gieffini. Oltre alle consuete dinamiche raccontate passo passo nel corso dell’appuntamento odierno, non mancano ovviamente le nomination. Chi è la preferita e sarà dunque resa immune?

Ricordiamo che al televoto del GF di questa settimana abbiamo assistito a una sfida tutta al femminile, che ha visto scontrarsi un terzetto niente male: Anita Olivieri, Grecia Colmenares e Valentina Modini.

Anita è tra le concorrenti più chiacchierate non solo per le discussioni avute in questi giorni (persino oggi ha litigato con Heidi), ma anche per essere contesa tra Vittorio e Paolo. Entrambi i ragazzi hanno manifestato curiosità. Grecia invece al GF ha attirato critiche da diversi concorrenti per il suo modo di essere e in rilievo c’è stato un tentativo di chiarimento tra lei e Rosy. Infine Valentina in settimana ha avuto un piccolo diverbio con Heidi.

Fatto un piccolo recap scopriamo qual è stata la scelta del pubblico. La più votata dai fan del GF e quindi certamente salva è Grecia. Lei risulta la preferita. Quindi ha avuto la meglio rispetto alle sue coinquiline, anche se a tutti i gieffini è stato fatto credere il contrario. Ovvero che Grecia è stata eliminata! Ma si tratta chiaramente di uno scherzo.

E le percentuali invece? Partiamo con il dire che Grecia ha guadagnato il 42% di preferenze, seguita da Anita che ha totalizzato il 40%, mentre infine Valentina ha ottenuto il 18%. Dunque il tutto in linea con i pronostici del nostro sondaggio.

Gli altri concorrenti hanno avuto diverse reazioni, ma chissà quali saranno le loro facce quando scopriranno che in realtà Grecia è la preferita! Le news sul GF non sono finite qui e a seguire potete trovarne tante altre qui sotto…