Holy Francisco, Rudy gli fa cantare Tiziano Ferro ma lo boccia con un sonoro 2

Debora Parigi | 9 Ottobre 2023

Amici 23

Il compito di Holy Francisco non è piaciuto a Rudy Zerbi

Per tre volte ad Amici 23 Rudy Zerbi ha mandato un compito a Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, su una cover di Tiziano Ferro. E per tre volte questo compito la sua insegnante l’ha rifiutato. Il motivo è stato intanto le canzoni scelte, completamente lontate dalla vocalità dell’allievo. Inoltre si trattava di una cover pura e semplice senza l’inserimento di barre. E Francesco è uno che scrive e le sue cover sono spesso proprio questo.

Dopo l’ultima lettera, Anna Pettinelli aveva poposto al suo allievo di fare la cover di Xdono sempre di Tiziano Ferro, scrivendo anche barre. Così finalmente Rudy Zerbi sarebbe stato felice. Nella puntata di oggi pomeriggio di Amici 23, quindi, sono stati mostrati (senza pubblico) i compiti della settima di alcuni allievi tra cui Holy Francisco.

Il cantante si è esibito, ma, come ci si poteva aspettare, non ha soddisfatto Rudy Zerbi. Il professore ha già espresso perplessità sulla scelta del brano prima che lui cantasse. Holy ha quindi messo delle barre inerenti anche la stupidaggine che ha fatto contro Zerbi subito nella prima puntata, ma a quanto pare non è servito a ricevere un apprezzamento da lui.

Zerbi ha infatti detto che il perdono lo deve chiedere la sua prof e non lui, perché in questo momento ce l’ha con la collega. E poi ha aggiunto che questa è una canzone che lui non può cantare per adesso e gli ha rifilato un 2. “Sembravi un cantante con il fiatone”, ha motivato il voto il prof. “Perché devi imparare a stare dietro a una serie di cose. Poi tu fai le barre e ti consiglio di stare più attento a come le canti perché si capisce poco. Però, ribadisco, chi deve chiedere perdono è lei a te”, ha concluso riferendosi alla Pettinelli poiché è stata lei a scegliere il brano.

Secondo Rudy Zerbi, infatti, le canzone che lui gli aveva assegnato le avrebbe potute fare non peggio di questa. Anna Pettinelli gli ha comunque ridato la maglia e gli ha detto che invece a lei è piaciuto molto.