Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Settembre 2023

Grande Fratello

Lo scherzo di Grecia Colmenares

Come sappiamo la diretta h/24 è stata sospesa per il momento e di conseguenza non sappiamo con esattezza che cosa è capitato nella notte. Tuttavia sappiamo che è scoppiato il caos a causa di uno scherzo fatto da Grecia Colmenares. In un primo video vediamo Angelica mentre conversa con Alex e Lorenzo i giardino.

Durante la nottata l’attrice ha svegliato di soprassalto tutti gli inquilini della Casa. Questi si sono lamentati perché erano le 5 del mattino e ne hanno continuato a parlare questa mattina. Angelica ha manifestato il suo disagio: “Mi ero appena addormentata, sono cose che danno fastidio a tutti“. Ma Grecia ha negato le sue responsabilità.

Secondo Alex gli scherzi possono essere fatti tranquillamente di giorno e convoca una riunione per chiarire che non bisogna infastidire nessuna di notte, soprattutto mentre si dorme. Angelica, quindi, spiega cosa sarebbe successo:

“Lei era sveglia. Ha visto che c’erano Leti e Rosy che camminavano in punta di piedi. E lei credeva volessero farle uno scherzo. Però camminavano così per vedere se lei dormiva e stavano andando da Anita. Ma non per fare lo scherzo, ma non per fare confusione. E quindi ha fatto lo scherzo”:

Ma non finisce qui perché Letizia è scoppiata a piangere, in quanto Grecia Colmenares ha accusato lei di aver fatto lo scherzo, scaricando tutta la responsabilità. Letizia, invece, afferma che è stata l’attrice ad andarle addosso. Tuttavia è in lacrime perché si sente responsabile per aver svegliato tutta la Casa. Paolo, Rosy e Alex però la consolano. Qui sotto il video.

Cosa ne pensate di tutta la faccenda? Seguiteci per non perdervi tante altre news.