Vincenzo Chianese | 17 Settembre 2023

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello, tuttavia pare che stiano già nascendo le prime dinamiche. In queste ultime ore infatti ad attirare l’attenzione del web è stata Angelica Baraldi, che sembrerebbe non avere molta simpatia per la nuova concorrente Heidi Baci. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Venerdì sera, nel corso della seconda diretta del reality show in onda su Canale 5, a varcare la porta rossa è stato il secondo gruppo di inquilini, che chiude almeno per il momento il cast di quest’anno. A entrare in casa è stata anche Heidi, che sembrerebbe aver già attirato l’attenzione del pubblico e di alcuni concorrenti.

Ieri sera in casa intanto c’è stata la prima festa di questa edizione, e nel corso della serata proprio la modella ha iniziato a conoscere i suoi compagni di avventura e ha così scambiato qualche parola con Massimiliano Varrese. Ad assistere da lontano è stata Angelica, che sembrerebbe non aver apprezzato il tutto. Poco dopo però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Proprio Angelica Baraldi infatti, chiacchierando con Massimiliano, ha annunciato di voler nominare Heidi Baci, e ha così affermato: “Sarà la mia prossima nomination”. Poco dopo però la gieffina, scoppiando a ridere, ha aggiunto: “Scherzo, ovviamente”. Non è mancata la reazione di Varrese, che ha dichiarato: “Tu se dici non una cosa non scherzi. C’è qualcosa che non ti torna? Sei tremenda”.

Ángelica poco gelosa , ma mando tutto ciò che ci darà tanto da mangiare appena arriva Heidi biondina in casa si vedranno scintille 😂😂#masselica #GF pic.twitter.com/tKJ8IBpb7N — Angelica Banditas 🔥 (@angelmel95) September 17, 2023

Secondo i più dunque la Baraldi non avrebbe particolare simpatia, almeno per il momento, per la nuova arrivata. Ma cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Ma soprattutto, Angelica nominerà davvero Heidi nel corso della prossima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sulla nuova edizione del Grande Fratello, e non solo.