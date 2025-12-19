Drammatico incidente aereo in Carolina del Nord: morto il celebre pilota Greg Biffle, icona della NASCAR, insieme alla moglie e ai due figli.

Morto il pilota Greg Biffle

Lutto nel mondo dello sport. In queste ore è infatti arrivata la devastante notizia della morte del celebre pilota e leggenda della NASCAR Greg Biffle, venuto a mancare a seguito di un drammatico incidente aereo in Carolina del Nord. Lo schianto è avvenuto poco dopo il decollo e a perdere la vita sono state tutte le sette persone che chi trovavano a bordo, tra cui la moglie e i due figli di Biffle.

Stando alle prime ricostruzioni, l’aereo era decollato poco dopo le 10:00 del mattino ed era diretto in Florida. Tuttavia, pochi minuti dopo la partenza, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’aeromobile ha tentato di tornare in aeroporto, senza però avere successo. Il jet si è infatti schiantato al suolo, davanti agli occhi increduli dei testimoni presenti al Lakewood Golf Club, che si trova lì vicino.

La notizia della morte di Greg Biffle nel mentre ha sconvolto il mondo intero e in queste ore in molti stanno ricordando con affetto il celebre pilota. La NASCAR intanto, con una nota ufficiale, ha voluto commentare questa tragedia, spendendo allo stesso tempo importanti parole per il campione, che con la sua l’integrità e la sua passione ha lasciato un segno indelebile nello sport.

La redazione di Novella2000.it si unisce nel salutare con affetto Greg e si stringe al dolore dei suoi cari.

