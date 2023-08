Greta Rossetti fa chiarezza sul presunto scontro a distanza con Perla

NEWS

Debora Parigi | 10 Agosto 2023

Temptation Island

La risposta di Greta Rossetti alle presunte frecciatine di Perla

Sono passati appena 10 giorni dalla fine di Temptation Island e quindi da quando i protagonisiti hanno potuto riattivare i social ed esprime i propri pensieri dopo quello che è successo. Tra coloro che fanno sempre molto chiacchierare ci sono l’ex coppia formata da Mirko e Perla insieme alla tentatrice (ora fidanzata di lui) Greta Rossetti.

Aveva fatto discutere il video in auto in cui Mirko e Greta si baciano mentre lui sta guidando. E dopo ne era uscito uno con Perla e l’amica Francesca Sorrentino in cui facevano la stessa cosa. Quindi è sembrata una vera e propria frecciatina. Se sia stato davvero così o no, non la spremo mai. Ma comunque c’è chi, attraverso il box domande su Instagram, ha chiesto all’ex tentatrice cosa ne pensasse di questa frecciatina. E la sua risposta ha sorpreso:

“No, ragazzi non penso assolutamente niente. Faccio fare alle persone quello che le fa star meglio. Secondo me è un video tra di loro semplicissimo, non riferito a me. Poi magari mi sbaglio… Ma secondo me no, non ho mai pensato a niente. Anzi, mi è dispiaciuto che avete pensato che la mia fosse stata una risposta, quando ho scritto ‘meglio finte che cattive’. In realtà, era riferito alle persone che mi insultano. È molto difficile che io replichi a qualcosa, se non so al 100% che è riferito a me. Ma anche se dovessi saperlo, non me ne fregherebbe proprio. Ma, secondo me, quel video non è stato una frecciatina, poi magari mi sbaglio”.

Secondo lei, quindi, quella di Perla con Francesca non era una frecciatina nei suoi confronti. Inoltre Greta Rossetti ha preferito non rispondere alle domande che riguardavano Perla dicendo che non vuole intromettersi in cose che non la riguardano. E ha anche aggiunto che se Mirko avesse scelto di uscire con Perla, non lo avrebbe mai contattato fuori, perché porta rispetto alle relazioni degli altri.

Proprio il tema del rispetto vero le relazioni altrui è venuto fuori anche quando qualcuno le ha chiesto perché a Temptation Island non ci fosse stato il bacio con Mirko. Lei ha risposto: “Non ci siamo baciati perché, vuoi o non vuoi, lui era una persona fidanzata e io porto rispetto alle coppie e alle donne. Un bacio è una mancanza di rispetto, per me, assoluta. Poi non ce ne era bisogno, perché ci siamo avvicinati molto mentalmente, il bacio sarebbe stato solo una cosa in più”.