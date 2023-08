NEWS

10 Agosto 2023

Antonino Spinalbese e Antonella nello stesso luogo

Da quando Antonino Spinalbese è diventato noto al pubblico in seguito al Grande Fratello Vip, molto spesso si continua a parlare della sua vita sentimentale. Sappiamo che in passato ha avuto una relazione con Belen Rodriguez e insieme a lei ha avuto la figlia Luna Marì. Successivamente, dentro la Casa, sembrava potesse nascere un amore con Ginevra Lamborghini. Ma alla fine non si è mai sviluppato nulla.

In un passato anche più lontano Antonino ha avuto un flirt con Helena Prestes. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 ha commentato la loro rottura dopo qualche tempo di distanza rivelando i motivi:

“Perché è finita? Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere.

L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”.

In queste ore, invece, si sta vociferando di un presunto nuovo flirt. Antonino Spinalbese ieri si trovava in Sardegna, sulla Phi Beach in provincia di Olbia. Lì era presente anche Antonella Fiordelisi insieme alla sua amica e fotografa Ilenia Virno.

Antonino Spinalbes e Antonella nello stesso locale in Sardegna

Per il momento non sappiamo se sia effettivamente così oppure siano solamente delle speculazioni del web. Al momento dobbiamo prendere il tutto con le pinze e attendere che siano eventualmente loro a parlare. Seguiteci per molte altre news.