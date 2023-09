Spettacolo

Nella giornata di ieri Greta Rossetti ha fatto venire un dubbio a tutti i suoi fan pubblicando una Storia su Instagram insieme al suo cane definendolo l’unico amore della sua vita. A questo punto i follower hanno iniziato a chiedersi se fosse successo qualcosa con Mirko Brunetti.

Successivamente ha parlato di alcuni messaggi ricevuti sui social che le segnalavano la presenza del fidanzato e della sua ex fidanzata alla stessa sfilata a Milano in occasione della Fashion Week:

“Mi state scrivendo che è stato fatto per hype. Non lo so e non mi interessa. Vi avevo chiesto di non essere più associata a queste cose. Sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò. Sicuramente non ha voluto crearlo io l’episodio di ieri perché non ero presente in quanto in buona fede sono andata allo stadio con mia nonna”.

Le parole di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha poi detto che si sarebbe presa la giornata per se stessa anche se in un secondo momento ha precisato che lei non ha alcun problema se due ex si ritrovano nello stesso posto. Le dà fastidio, però, nel momento in cui si pensa che i video fatti da loro due per hype riguardino anche lei.

Il discorso dell’ex tentatrice continua

Ribadisce che non era presente all’evento e non vuole saperne nulla. Che tra lei e Mirko sia finita? Visto che si dissocia da tutto quanto in molti credono di sì. Non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale per saperne di più. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.