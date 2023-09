Gossip

Nicolò Figini | 25 Settembre 2023

Temptation Island

Mirko e Greta Rossetti sono in crisi?

Pochissimo tempo fa il web pensava che Greta Rossetti e Mirko Brunetti si fossero lasciati dopo essersi conosciuti a Temptation Island 2023. A rispondere ai rumor ci aveva pensato proprio la ragazza negando tutto quanto:

“Ormai mi hanno associato pure credo a… Non so chi. Non voglio dire cavolate. Secondo voi io ho problemi a dire che non sto con una persona? Se io non stessi con Mirko vi direi ‘Ragazzi, con Mirko è finita’. Ma che problemi avrei a dirvelo? Cosa vi porta? Ma che problemi avete?

Vi rilassate un po’? Stiamo insieme? Sì, stiamo insieme. Se mai ci lasceremo sarò la prima a dirvelo. State tranquilli. Vi agitate, veramente. Tranquilli. Io non nascondo niente. Non ho peli sulla lingua, non mi spaventa niente”.

In queste ore, però, il web torna a chiedersi se tra loro sia successo qualcosa. Ieri sera, infatti, Mirko e Perla sono stati avvistati alla stessa sfilata durante la settimana della moda a Milano senza i rispettivi compagni. Nel mentre Greta Rossetti ha pubblicato su Instagram una Storia con il suo cane scrivendo: “Finalmente a nanna con l’unico amore della mia vita“.

v

Quando i fan le hanno chiesto spiegazioni ha rivelato di non sapere nulla in merito ai video che stavano girando sul web dei due ex insieme a questa sfilata. Di conseguenza non avrebbe potuto esprimere una sua opinione e vuole restarne fuori:

“Non c’è problema se due ex si trovano nello stesso posto. Il problema che mi state sottolineando voi sono video che pensate siano fatti palesemente apposta per hype, includendo anche me in questo. Ma non ero presente, non sapevo nemmeno dell’esistenza di questi video”.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci per tante altre news.