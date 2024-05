NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Maggio 2024

In questi giorni Greta Rossetti ha raggiunto Sergio D’Ottavi e sui social l’ex gieffina ha mostrato la bellissima casa con piscina del suo fidanzato.

Greta Rossetti corre dal suo Sergio D’Ottavi

Da quando il Grande Fratello è giunto al termine, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione, lontani dalle telecamere. In queste settimane così la coppia si è mostrata sui social complice e affiata, nonostante di recente non siano mancati i gossip delle malelingue del web. Qualcuno ha infatti parlato di presunta crisi tra i due ex gieffini, che tuttavia è stata prontamente smentita da parte dei diretti interessati. La stessa Greta, con un post sui social, ha affermato:

“Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale. Inutile fare supposizioni. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo”.

In questi giorni però i fan sono stati rassicurati. Greta Rossetti ha infatti raggiunto Sergio D’Ottavi a Roma e poco dopo i due si sono spostati al Circeo dove hanno trascorso bellissimi momenti insieme. L’ex gieffina a un tratto ha mostrato sui social la bellissima (ed enorme) casa del suo fidanzato, che ha anche una gigantesca piscina.

Greta e Sergio sembrerebbero essere più uniti che mai e negli ultimi giorni si sono mostrati sereni e innamorati. Pare dunque che tutto stia procedendo a meraviglia tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, che sono di certo una delle coppie più amate tra quelle nate all’interno del reality show. La Rossetti intanto in queste ore farà rientro a Milano ma a breve si riunirà con il suo compagno.